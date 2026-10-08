В Краматорске РФ ударила по рейсовому автобусу: 12 человек погибли

Фото: Донецкая ОВА

В Краматорске Донецкой области российские войска ударили по рейсовому автобусу. В результате атаки погибли 12 человек, еще 14 получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В областной прокуратуре добавили, что в эпицентре поражения оказались два рейсовых автобуса, которые враг, вероятно, атаковал с помощью УМПБ Д-30 СН.

По словам Филашкина, последствия атаки уточняют. Он также призвал до сих пор остающихся в области жителей Донетчины эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 8 октября российские войска атаковали Украину в 142 ударных беспилотника. Среди них – дроны типа Shahed, в том числе 82 реактивных, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на семи локациях.