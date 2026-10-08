Російський удар по Прилуках: 22 загиблих, серед них п'ятеро дітей
У Прилуках на Чернігівщині всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Станом на ранок відомо про загибель 22 людей, серед них – п'ятеро дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема семеро дітей.
Під час рятувальної операції надзвичайники врятували 15 людей, серед них – одну дитину.
Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.
Роботи на місці удару тривають.
Нагадаємо, вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Найбільше людей загинули внаслідок удару по Прилуках на Чернігівщині. Там російська ракета зруйнувала два під’їзди п’ятиповерхового будинку. Було відомо про 18 загиблих.
На Сумщині через вибух загинули двоє 14-річних хлопцівВсі новини »
08 жовтня 2026, 07:44Росіяни завдали 970 ударів по Запорізькій області: троє людей поранені
08 жовтня 2026, 07:23Удар РФ по Кіровоградщині: кількість загиблих зросла до двох
07 жовтня 2026, 12:16
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Росія запустила по Україні 142 дрони: є влучання на семи локаціях
08 жовтня 2026, 09:56РФ атакувала Рівненщину: на підприємстві спалахнула пожежа
08 жовтня 2026, 09:348 жовтня в Україні – день жалоби за жертвами російської атаки
08 жовтня 2026, 09:16Карта війни й карта надр: що приховано під поверхнею
08 жовтня 2026, 09:08П'ять варіантів припинення вогню з РФ: у МЗС розповіли, до чого готова Україна
08 жовтня 2026, 08:46Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено автобус, сталася пожежа
08 жовтня 2026, 08:24Майже 1 900 окупантів і понад 1 700 дронів: втрати РФ за добу
08 жовтня 2026, 07:59На Сумщині через вибух загинули двоє 14-річних хлопців
08 жовтня 2026, 07:44Росіяни завдали 970 ударів по Запорізькій області: троє людей поранені
08 жовтня 2026, 07:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі блоги »