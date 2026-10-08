Російський удар по Прилуках: 22 загиблих, серед них п'ятеро дітей

Фото: Національна поліція

У Прилуках на Чернігівщині всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Станом на ранок відомо про загибель 22 людей, серед них – п'ятеро дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема семеро дітей.

Під час рятувальної операції надзвичайники врятували 15 людей, серед них – одну дитину.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.

Роботи на місці удару тривають.

Нагадаємо, вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Найбільше людей загинули внаслідок удару по Прилуках на Чернігівщині. Там російська ракета зруйнувала два під’їзди п’ятиповерхового будинку. Було відомо про 18 загиблих.