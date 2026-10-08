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08 жовтня 2026, 08:24

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено автобус, сталася пожежа

08 жовтня 2026, 08:24
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Ілюстративне фото: Національна поліція
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Російські війська майже 10 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками й артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, а також Марганецькій, Томаківській та Покровській громадах.

У Синельниківському районі росіяни завдали ударів по Васильківській та Богинівській громадах. Унаслідок обстрілів пошкоджено автобус, також сталася пожежа.

Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 970 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак троє людей отримали поранення.

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Дніпропетровська область війна російська армія пожежа пошкодження
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