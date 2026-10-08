Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено автобус, сталася пожежа
Російські війська майже 10 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками й артилерією
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, а також Марганецькій, Томаківській та Покровській громадах.
У Синельниківському районі росіяни завдали ударів по Васильківській та Богинівській громадах. Унаслідок обстрілів пошкоджено автобус, також сталася пожежа.
Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 970 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак троє людей отримали поранення.
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