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08 жовтня 2026, 09:56

Росія запустила по Україні 142 дрони: є влучання на семи локаціях

08 жовтня 2026, 09:56
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 8 жовтня російські війська атакували Україну 142 ударними безпілотниками. Серед них – дрони типу Shahed, зокрема 82 реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники запускали з напрямків Орла, Курська та Шаталового в РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 126 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на семи локаціях, а також падіння збитих безпілотників та їхніх уламків на чотирьох локаціях.

Нагадаємо, ввечері 7 жовтня російські війська атакували багатоповерховий житловий будинок у Деснянському районі Києва. Загинули двоє людей. Ще четверо людей постраждали, зокрема двоє дітей.

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