РФ атакувала Рівненщину: на підприємстві спалахнула пожежа

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У Рівненській області внаслідок російської атаки вранці 8 жовтня пошкоджене цивільне підприємство. На його території спалахнула пожежа

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За його словами, підприємство зазнало пошкоджень під час ранкової атаки на область. На місці працюють усі відповідні служби.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 970 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак троє людей отримали поранення.