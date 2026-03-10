17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
15:40  10 березня
Українські прикордонники показали епічну ліквідацію російського "Шахєда"
13:29  10 березня
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
UA | RU
UA | RU
10 березня 2026, 16:29

Слов'янськ після удару: 20 поранених, серед них 2 неповнолітніх

10 березня 2026, 16:29
Читайте также на русском языке
Фото: Донецька ОВА
Читайте также
на русском языке

Після ранкового удару по Слов'янську поранено 20 осіб, серед яких двоє неповнолітніх

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та обласна прокуратура, передає RegioNews.

"Кількість поранених у Слов'янську зросла до 20, кількість загиблих не змінилася. Така інформація станом на 15:30", – зазначив Філашкін.

За даними прокуратури, окупанти скинули на місто три "ФАБ-250" з УМПК.

Нагадаємо, у вівторок, 10 березня, ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центру Слов'янська. Було відомо, що чотири людини загинули. Ще 16 поранених.

Окрім того, пошкоджено 12 багатоповерхівок, приватний будинок, адмінбудівлю і 20 автівок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область Слов`янськ загиблі поранені цивільні неповнолітні війна атака
Через удари РФ по енергооб'єктах знеструмлені споживачі у пʼяти областях – Міненерго
10 березня 2026, 10:50
На Чернігівщині знайшли залишки російської ракети
10 березня 2026, 10:13
На Чернігівщині через ворожий дрон горіли будинок та автівка
10 березня 2026, 09:27
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
СБУ повідомила про підозру іранському генералу, який навчав росіян будувати "шахеди"
10 березня 2026, 18:59
Відключення світла 11 березня: які графіки застосують
10 березня 2026, 18:46
На Сумщині судитимуть окупанта "Бурята" за розстріл українського прикордонника
10 березня 2026, 18:38
РФ атакувала поліцію у Нікополі: п'ятеро постраждалих, знищені дві автівки
10 березня 2026, 18:21
У Києві під час "мобілізації" чоловіка поліцейські запшикали перехожого перцевим балончиком
10 березня 2026, 18:17
На Дніпропетровщині виправдали свідка Єгови, який ігнорував мобілізацію
10 березня 2026, 17:50
У мережі показали, як український дрон знищує ворожу техніку на Донеччині
10 березня 2026, 17:46
На Закарпатті "швидка" збила 6-річного хлопчика на пішохідному переході
10 березня 2026, 17:43
На Львівщині на смерть збили жінку
10 березня 2026, 17:35
На Одещині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дунай і втекти до Румунії
10 березня 2026, 17:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Павло Казарін
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Всі блоги »