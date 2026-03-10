Слов'янськ після удару: 20 поранених, серед них 2 неповнолітніх

Фото: Донецька ОВА

Після ранкового удару по Слов'янську поранено 20 осіб, серед яких двоє неповнолітніх

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та обласна прокуратура, передає RegioNews.

"Кількість поранених у Слов'янську зросла до 20, кількість загиблих не змінилася. Така інформація станом на 15:30", – зазначив Філашкін.

За даними прокуратури, окупанти скинули на місто три "ФАБ-250" з УМПК.

Нагадаємо, у вівторок, 10 березня, ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центру Слов'янська. Було відомо, що чотири людини загинули. Ще 16 поранених.

Окрім того, пошкоджено 12 багатоповерхівок, приватний будинок, адмінбудівлю і 20 автівок.