РФ атакувала поліцію у Нікополі: п'ятеро постраждалих, знищені дві автівки

Фото: Національна поліція

У вівторок, 10 березня, окупанти прицільно скерували FPV-дрон у службовий автомобіль поліції у Нікополі Дніпропетровської області

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті важкі поранення отримав 43-річний поліцейський, який перебував за кермом. Йому надали невідкладну допомогу та евакуювали до медичного закладу. Наразі його стан залишається тяжким.

У цьому ж вибуху ще один поліцейський отримав акубаротравму.

Згодом російські війська продовжили атаки безпілотниками на будівлю Нікопольського районного управління поліції. Внаслідок ударів травмувався 38-річний поліцейський, ще троє правоохоронців отримали акубаротравми.

Через атаки пошкоджено адміністративну будівлю поліції, майно всередині та кілька автомобілів.

Дві службові автівки поліції повністю знищені, також пошкоджено автомобіль рятувальників, які прибули на виклик для евакуації постраждалих.

На місці обстрілу триває збір речових доказів.

Нагадаємо, 2 лютого окупанти атакували пожежну частину на Запоріжжі. Посеред ночі 4 лютого росіяни вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу в Миколаївці на Донеччині. На щастя, ніхто з рятувальників в обох випадках не постраждав.