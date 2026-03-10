17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
15:40  10 березня
Українські прикордонники показали епічну ліквідацію російського "Шахєда"
13:29  10 березня
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
UA | RU
UA | RU
10 березня 2026, 18:21

РФ атакувала поліцію у Нікополі: п'ятеро постраждалих, знищені дві автівки

10 березня 2026, 18:21
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 10 березня, окупанти прицільно скерували FPV-дрон у службовий автомобіль поліції у Нікополі Дніпропетровської області

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті важкі поранення отримав 43-річний поліцейський, який перебував за кермом. Йому надали невідкладну допомогу та евакуювали до медичного закладу. Наразі його стан залишається тяжким.

У цьому ж вибуху ще один поліцейський отримав акубаротравму.

Згодом російські війська продовжили атаки безпілотниками на будівлю Нікопольського районного управління поліції. Внаслідок ударів травмувався 38-річний поліцейський, ще троє правоохоронців отримали акубаротравми.

Через атаки пошкоджено адміністративну будівлю поліції, майно всередині та кілька автомобілів.

Дві службові автівки поліції повністю знищені, також пошкоджено автомобіль рятувальників, які прибули на виклик для евакуації постраждалих.

На місці обстрілу триває збір речових доказів.

Нагадаємо, 2 лютого окупанти атакували пожежну частину на Запоріжжі. Посеред ночі 4 лютого росіяни вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу в Миколаївці на Донеччині. На щастя, ніхто з рятувальників в обох випадках не постраждав.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна поліція Дніпропетровська область Нікополь атака автомобілі FPV-дрон російська армія поранені
Слов'янськ після удару: 20 поранених, серед них 2 неповнолітніх
10 березня 2026, 16:29
На Чернігівщині через ворожий дрон горіли будинок та автівка
10 березня 2026, 09:27
Наслідки обстрілів Сумщини: пошкоджені будинки, телевежа та підприємство
10 березня 2026, 08:40
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
СБУ повідомила про підозру іранському генералу, який навчав росіян будувати "шахеди"
10 березня 2026, 18:59
Відключення світла 11 березня: які графіки застосують
10 березня 2026, 18:46
На Сумщині судитимуть окупанта "Бурята" за розстріл українського прикордонника
10 березня 2026, 18:38
У Києві під час "мобілізації" чоловіка поліцейські запшикали перехожого перцевим балончиком
10 березня 2026, 18:17
На Дніпропетровщині виправдали свідка Єгови, який ігнорував мобілізацію
10 березня 2026, 17:50
У мережі показали, як український дрон знищує ворожу техніку на Донеччині
10 березня 2026, 17:46
На Закарпатті "швидка" збила 6-річного хлопчика на пішохідному переході
10 березня 2026, 17:43
На Львівщині на смерть збили жінку
10 березня 2026, 17:35
На Одещині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дунай і втекти до Румунії
10 березня 2026, 17:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Павло Казарін
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Всі блоги »