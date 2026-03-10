У Києві під час "мобілізації" чоловіка поліцейські запшикали перехожого перцевим балончиком

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В столиці стався черговий конфлікт за участі ТЦК, поліції та цивільних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ ІНФО.

Як зазначається, під час "мобілізації на Оболоні правоохоронці застосували перцевий балончик щодо перехожого, який намагався втрутитися у конфлікт.

"На парковці біля житлових будинків представники ТЦК разом із поліцією намагалися затримати чоловіка. Перехожі намагалися втрутитися, одного з них обприскали газовим балончиком", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними. Інцидент стався наприкінці лютого на Куренівському ринку.