Росіяни скинули три авіабомби на центр Словʼянська: є загиблі та поранені
У вівторок, 10 березня, близько 9:15, ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центру Словʼянська
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, три людини загинули. Відомо про 11 поранених, серед них – чотирнадцятирічна дівчинка.
Пошкоджені щонайменше шість багатоповерхівок, 10 автівок.
Нагадаємо, в ніч на 10 березня росіяни атакували безпілотниками Дніпро. Через ворожу атаку понівечена багатоповерхівка. Постраждали 10 людей.
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
На Херсонщині росіяни вбили пенсіонерку вибухівкою
10 березня 2026, 15:25На Волині затримали місцевого жителя, який за $10 тисяч організував нелегальне переправлення чоловіків за кордон
10 березня 2026, 15:25На Київщині надзвичайники врятували дівчину-підлітка з даху багатоповерхівки
10 березня 2026, 14:56Будапешт не поверне Україні $80 млн: що каже угорський уряд
10 березня 2026, 14:51У Дніпрі викрили "тіньовий" продаж паливних талонів на 218 млн грн
10 березня 2026, 14:26Рада провалила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ
10 березня 2026, 13:56Удар по Слов'янську: вже 4 загиблих і 16 поранених
10 березня 2026, 13:45Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
10 березня 2026, 13:29"Коли повернеться з фронту?": як правильно підтримати дитину захисника або захисниці
10 березня 2026, 13:20У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів мільйони
10 березня 2026, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі блоги »