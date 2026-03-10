13:29  10 березня
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
12:55  10 березня
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів мільйони
10:26  10 березня
На Тернопільщині 33-річний чоловік загинув, підірвавшись на боєприпасі в лісі
10 березня 2026, 11:43

Росіяни скинули три авіабомби на центр Словʼянська: є загиблі та поранені

10 березня 2026, 11:43
Фото: МВА
У вівторок, 10 березня, близько 9:15, ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центру Словʼянська

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, три людини загинули. Відомо про 11 поранених, серед них – чотирнадцятирічна дівчинка.

Пошкоджені щонайменше шість багатоповерхівок, 10 автівок.

Нагадаємо, в ніч на 10 березня росіяни атакували безпілотниками Дніпро. Через ворожу атаку понівечена багатоповерхівка. Постраждали 10 людей.

