Ілюстративне фото: pixabay

У п’яти областях – Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській – через атаки на енергетичну інфраструктуру тимчасово знеструмлена частина населених пунктів

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити оселі українців, соціальну інфраструктуру та підприємства", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у деяких регіонах прогнозується застосування графіків погодинних відключень у вечірні години пікового споживання.

Також протягом дня у частині регіонів діють графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.

Нагадаємо, у ніч на 10 березня ворог атакував Україну 137 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях.