Славянск после удара: 20 раненых, среди них 2 несовершеннолетних
После утреннего удара по Славянску ранены 20 человек, среди которых двое несовершеннолетних
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и областная прокуратура, передает RegioNews.
"Количество раненых в Славянске возросло до 20, количество погибших не изменилось. Такая информация по состоянию на 15:30", – отметил Филашкин.
По данным прокуратуры, оккупанты сбросили на город три "ФАБ-250" с УМПК.
Напомним, во вторник, 10 марта, враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска. Было известно, что четыре человека погибли. Еще 16 раненые.
Кроме того, повреждено 12 многоэтажек, частный дом, админздание и 20 автомобилей.
