Славянск после удара: 20 раненых, среди них 2 несовершеннолетних

Фото: Донецкая ОВА

После утреннего удара по Славянску ранены 20 человек, среди которых двое несовершеннолетних

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и областная прокуратура, передает RegioNews.

"Количество раненых в Славянске возросло до 20, количество погибших не изменилось. Такая информация по состоянию на 15:30", – отметил Филашкин.

По данным прокуратуры, оккупанты сбросили на город три "ФАБ-250" с УМПК.

Напомним, во вторник, 10 марта, враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска. Было известно, что четыре человека погибли. Еще 16 раненые.

Кроме того, повреждено 12 многоэтажек, частный дом, админздание и 20 автомобилей.