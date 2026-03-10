13:29  10 березня
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
10 березня 2026, 13:45

Удар по Слов'янську: вже 4 загиблих і 16 поранених

10 березня 2026, 13:45
Фото: Донецька ОВА
Кількість загиблих у Слов'янську Донецької області збільшилася до чотирьох внаслідок удару російськими керованими авіабомбами

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За попередніми даними, ще 16 осіб отримали поранення.

За інформацією Донецької обласної військової адміністрації, російські війська скинули на центральну частину міста три авіаційні бомби. Внаслідок удару пошкоджено щонайменше шість багатоповерхових будинків та десять автомобілів.

На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки атаки та встановлювати остаточну кількість постраждалих і масштаби руйнувань.

Нагадаємо, у вівторок, 10 березня, ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центру Слов'янська. Було відомом, що три людини загинули. Ще 11 поранених, серед них – чотирнадцятирічна дівчинка.

