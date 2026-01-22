З Донеччини за місяць виїхало близько 7 тисяч людей – Філашкін

Ілюстративне фото: t.me/UkrzalInfo

За останній місяць з території Донецької області, яка контролюється українською владою, виїхало близько 7 тисяч цивільних осіб

Про це інформує "Укрінформ" із посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна, передає RegioNews.

"Тільки за місяць з Донеччини виїхало близько 7 тис. людей. І я дякую їм, що вони виїжджають і бережуть себе та своїх близьких. Ми робимо все можливе. І я дякую тим областям, які їх приймають", – сказав очільник області.

Він додав, що за останні 10 днів з міст, наближених до лінії фронту, завдяки підрозділам поліції "Білі янголи" та ДСНС"Фенікс" вдалося вивезти 53 особи та 11 дітей.

За словами Філашкіна, наразі в контрольованих українською владою районах Донецької області перебувають 190 тис. людей, з яких 12 тис. – діти.

Обов'язкова евакуація цивільного населення триває з 2 серпня 2022 року.

Нагадаємо, російські військові щоденно обстрілюють населені пункти Донецької області. Днями в Краматорську росіяни атакували житловий сектор, одна жінка загинула, ще одна поранена

