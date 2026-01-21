18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
21 січня 2026, 17:46

У Краматорську росіяни атакували житловий сектор: одна жінка загинула, ще одна поранена

21 січня 2026, 17:46
Фото: ДСНС України
Російські війська вранці завдали авіаудару по житловому сектору, внаслідок чого загинула жінка 1978 року народження

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Її тіло деблокували рятувальники з-під завалів будинку, ще одна жінка 1944 року народження отримала поранення.

За інформацією міської служби надзвичайних ситуацій, під обстрілом опинилися 26 приватних будинків, будівля магазину та кілька легкових автомобілів. Один із транспортних засобів загорівся, але пожежу швидко ліквідували рятувальники.

Під час розбору завалів надзвичайники вилучили понад 700 кілограмів уламків будівельних конструкцій. Роботи з розчищення завершено, об'єкти забезпечено тимчасовим огородженням для безпеки місцевих жителів.

Раніше повідомлялося, під час ранкового обстрілу приватного сектору Запоріжжя російським безпілотником загинула людина. Під час атаки загорілися автомобілі, в одному з яких перебувала людина.

Краматорськ Донецька область авіаудар обстріл загиблий поранені руйнування
