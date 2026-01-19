11:50  19 січня
Темрява, холод і меми: українці висміяли новий хіт Тіни Кароль
09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 14:37

Допомога для переселенців у Харкові: скільки платитимуть в 2026 році

19 січня 2026, 14:37
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: "Думка"
Читайте также
на русском языке

З 1 січня 2026 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) змінився граничний дохід, який впливає на право отримувати державну допомогу на проживання

Про це пише видання "Думка", передає RegioNews.

Журналісти вирішили дізнатися, кому виплати ВПО продовжать автоматично, а кому доведеться довести, що їхній дохід не перевищує встановлений поріг.

Новий граничний дохід

Раніше поріг для призначення виплат був нижчим. Тепер він складає 10 380 грн на одного члена сім’ї, що формується з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 595 грн × 4).

Якщо середній дохід на людину в родині не перевищує цю суму, допомога продовжуватиметься ще на шість місяців. Для прикладу, родина з трьох осіб отримає підтримку, якщо її загальний дохід не перевищує 31 тис. грн на місяць.

Хто отримує допомогу незалежно від доходу

Для найбільш вразливих категорій допомогу продовжать незалежно від доходу:

  • Особи з інвалідністю I та II групи;
  • Діти з інвалідністю до 18 років;
  • Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, а також молодь із їх числа до 23 років.

Виплати для пенсіонерів-переселенців

Для пенсіонерів-переселенців діє такий самий поріг – 10 380 грн. Якщо місячна пенсія не перевищує цієї суми, допомога продовжується автоматично.

Розширення списку пріоритетних отримувачів

У 2026 році держава додала нові категорії осіб, які отримують допомогу автоматично або на пільгових умовах:

  • Батьки-вихователі;
  • Прийомні батьки;
  • Опікуни та піклувальники.

Суми виплат

  • 2 тис. грн на дорослого;
  • 3 тис. грн на дитину або людину з інвалідністю.

Допомога надається щомісяця на кожного члена родини, яка належить до вразливих категорій або має низький дохід. Поки що виплати продовжені до лютого 2026 року.

Додаткова підтримка

Для тих ВПО, хто безперервно працює протягом шести місяців, передбачена одноразова додаткова виплата на оренду житла – 2 тис. грн.

Як продовжити виплати

Більшість переселенців, які вже отримували допомогу, отримують її автоматично. Якщо ж змінився склад родини, рівень доходу, виплати припинилися без очевидної причини – варто звернутися до ЦНАПу або органу соцзахисту.

Де оформити довідку ВПО у Харкові

  • Онлайн через сервіс "Дія";
  • У Міському центрі надання послуг для ВПО (Гімназійна набережна, 22);
  • У територіальних підрозділах ЦНАП та управліннях соцзахисту.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові

У Харкові переселенцям можуть надати безкоштовне житло як державні та комунальні структури, так і приватні особи. Можна знайти тимчасовий прихисток через державний сервіс "Прихисток" або волонтерську платформу "Допомагай".

Місцева влада забезпечує житлом у центрах компактного поселення. Переселенці можуть звертатися до відповідальних осіб під час евакуації або у будь-який час через гарячі лінії місцевої влади.

Нагадаємо, раніше громадська організація "Захист Держави" висловила занепокоєння через проблеми з урядовою програмою житла для переселенців з окупованих територій, зокрема для ветеранів та людей з інвалідністю (постанова КМУ №1176).

Читайте також: Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
финансирование доходи допомога виплати переселенці Харків житло ВПО
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Кулеба закликав українців випити каву в кафе або пообідати в ресторані, щоб допомогти бізнесу, який страждає від блекаутів
19 січня 2026, 15:19
Ми спостерігаємо провал комунікаційної політики президента
19 січня 2026, 14:04
В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання
19 січня 2026, 13:58
Стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України
19 січня 2026, 13:39
Кличко попередив голів районів: якщо не приберуть сніг – звернеться до президента
19 січня 2026, 13:35
На Рівненщині через переохолодження загинули двоє людей: ще четверо у лікарні
19 січня 2026, 13:07
Антирейтинг невиплат зарплат: Дніпропетровщина виявилась на першому місці
19 січня 2026, 12:55
У Хмельницькій області зафіксували землетрус – без загрози для людей
19 січня 2026, 12:36
У Запоріжжі жінка викинула з вікна дитину – поліція перевіряє обставини
19 січня 2026, 12:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »