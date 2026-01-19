Ілюстративне фото: "Думка"

З 1 січня 2026 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) змінився граничний дохід, який впливає на право отримувати державну допомогу на проживання

Про це пише видання "Думка", передає RegioNews.

Журналісти вирішили дізнатися, кому виплати ВПО продовжать автоматично, а кому доведеться довести, що їхній дохід не перевищує встановлений поріг.

Новий граничний дохід

Раніше поріг для призначення виплат був нижчим. Тепер він складає 10 380 грн на одного члена сім’ї, що формується з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 595 грн × 4).

Якщо середній дохід на людину в родині не перевищує цю суму, допомога продовжуватиметься ще на шість місяців. Для прикладу, родина з трьох осіб отримає підтримку, якщо її загальний дохід не перевищує 31 тис. грн на місяць.

Хто отримує допомогу незалежно від доходу

Для найбільш вразливих категорій допомогу продовжать незалежно від доходу:

Особи з інвалідністю I та II групи;

Діти з інвалідністю до 18 років;

Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, а також молодь із їх числа до 23 років.

Виплати для пенсіонерів-переселенців

Для пенсіонерів-переселенців діє такий самий поріг – 10 380 грн. Якщо місячна пенсія не перевищує цієї суми, допомога продовжується автоматично.

Розширення списку пріоритетних отримувачів

У 2026 році держава додала нові категорії осіб, які отримують допомогу автоматично або на пільгових умовах:

Батьки-вихователі;

Прийомні батьки;

Опікуни та піклувальники.

Суми виплат

2 тис. грн на дорослого;

3 тис. грн на дитину або людину з інвалідністю.

Допомога надається щомісяця на кожного члена родини, яка належить до вразливих категорій або має низький дохід. Поки що виплати продовжені до лютого 2026 року.

Додаткова підтримка

Для тих ВПО, хто безперервно працює протягом шести місяців, передбачена одноразова додаткова виплата на оренду житла – 2 тис. грн.

Як продовжити виплати

Більшість переселенців, які вже отримували допомогу, отримують її автоматично. Якщо ж змінився склад родини, рівень доходу, виплати припинилися без очевидної причини – варто звернутися до ЦНАПу або органу соцзахисту.

Де оформити довідку ВПО у Харкові

Онлайн через сервіс "Дія";

У Міському центрі надання послуг для ВПО (Гімназійна набережна, 22);

У територіальних підрозділах ЦНАП та управліннях соцзахисту.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові

У Харкові переселенцям можуть надати безкоштовне житло як державні та комунальні структури, так і приватні особи. Можна знайти тимчасовий прихисток через державний сервіс "Прихисток" або волонтерську платформу "Допомагай".

Місцева влада забезпечує житлом у центрах компактного поселення. Переселенці можуть звертатися до відповідальних осіб під час евакуації або у будь-який час через гарячі лінії місцевої влади.

Нагадаємо, раніше громадська організація "Захист Держави" висловила занепокоєння через проблеми з урядовою програмою житла для переселенців з окупованих територій, зокрема для ветеранів та людей з інвалідністю (постанова КМУ №1176).

