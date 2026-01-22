Наслідки атаки по Павлограду. Фото: ОВА

Вночі 22 січня російські військові вдарили по Павлограду та Кривому Рогу, атакували Нікопольський та Синельниківський райони області

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА пошкоджені 8 приватних будинків і 4 авто.

Також росіяни спрямували безпілотники на Васильківську громаду Синельниківського району. Понівечені офісна будівля і газогін, виникли пожежі. Постраждала 81-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Кривому Розі через ворожий БпЛА зайнявся приватний будинок. Травмована 70-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

По Нікопольщині окупанти бив FPV-дронами. Поцілили по самому Нікополю і Покровській громаді.

На фото – наслідки атаки по Павлограду.

Нагадаємо, 21 січня пізно ввечері російські війська завдали удару безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки пошкоджений "Епіцентр".