21:17  21 січня
Антарктичну експедицію уперше очолить 31-річна українка
22:30  21 січня
"Я вже трохи втомилася": українська акторка чесно розповіла про коханців під час шлюбу
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
22 січня 2026, 07:40

Загарбники обстріляли чотири райони Дніпропетровщини: є пошкодження та постраждалі

22 січня 2026, 07:40
Наслідки атаки по Павлограду. Фото: ОВА
Вночі 22 січня російські військові вдарили по Павлограду та Кривому Рогу, атакували Нікопольський та Синельниківський райони області

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА пошкоджені 8 приватних будинків і 4 авто.

Також росіяни спрямували безпілотники на Васильківську громаду Синельниківського району. Понівечені офісна будівля і газогін, виникли пожежі. Постраждала 81-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Кривому Розі через ворожий БпЛА зайнявся приватний будинок. Травмована 70-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

По Нікопольщині окупанти бив FPV-дронами. Поцілили по самому Нікополю і Покровській громаді.

На фото – наслідки атаки по Павлограду.

Загарбники обстріляли чотири райони Дніпропетровщини: є пошкодження та постраждалі
Загарбники обстріляли чотири райони Дніпропетровщини

Нагадаємо, 21 січня пізно ввечері російські війська завдали удару безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки пошкоджений "Епіцентр".

