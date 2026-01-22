На Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина, ще 6 – поранені
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 36 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин.
Через російські обстріли загинула одна людина, ще шестеро – дістали поранення.
Нагадаємо, вночі 22 січня російські військові вдарили по Павлограду та Кривому Рогу, атакували Нікопольський та Синельниківський райони на Дніпропетровщині. Є пошкодження та постраждалі.
