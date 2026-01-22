С Донбасса за месяц выехало около 7 тысяч человек – Филашкин

Иллюстративное фото: t.me/UkrzalInfo

За последний месяц с территории Донецкой области, контролируемой украинскими властями, выехало около 7 тысяч гражданских лиц

Об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина, передает RegioNews.

"Только за месяц из Донетчины выехало около 7 тыс. человек. И я благодарю их, что они уезжают и берегут себя и своих близких. Мы делаем все возможное. И я благодарю тех областей, которые их принимают", – сказал глава области.

Он добавил, что за последние 10 дней из городов, приближенных к линии фронта, благодаря подразделениям полиции "Белые ангелы" и ГСЧС "Феникс" удалось вывезти 53 человека и 11 детей.

По словам Филашкина, в настоящее время в контролируемых украинскими властями районах Донецкой области находятся 190 тыс. человек, из которых 12 тыс. – дети.

Обязательная эвакуация гражданского населения продолжается со 2 августа 2022 года.

Напомним, российские военные ежедневно обстреливают населённые пункты Донецкой области. На днях в Краматорске россияне атаковали жилищный сектор , одна женщина погибла, еще одна ранена

