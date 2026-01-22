10:38  22 января
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 08:48

С Донбасса за месяц выехало около 7 тысяч человек – Филашкин

22 января 2026, 08:48
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: t.me/UkrzalInfo
Читайте також
українською мовою

За последний месяц с территории Донецкой области, контролируемой украинскими властями, выехало около 7 тысяч гражданских лиц

Об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина, передает RegioNews.

"Только за месяц из Донетчины выехало около 7 тыс. человек. И я благодарю их, что они уезжают и берегут себя и своих близких. Мы делаем все возможное. И я благодарю тех областей, которые их принимают", – сказал глава области.

Он добавил, что за последние 10 дней из городов, приближенных к линии фронта, благодаря подразделениям полиции "Белые ангелы" и ГСЧС "Феникс" удалось вывезти 53 человека и 11 детей.

По словам Филашкина, в настоящее время в контролируемых украинскими властями районах Донецкой области находятся 190 тыс. человек, из которых 12 тыс. – дети.

Обязательная эвакуация гражданского населения продолжается со 2 августа 2022 года.

Напомним, российские военные ежедневно обстреливают населённые пункты Донецкой области. На днях в Краматорске россияне атаковали жилищный сектор , одна женщина погибла, еще одна ранена

Читайте также: Помощь для переселенцев в Харькове: сколько будут платить в 2026 году

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация война обстрелы дети Донецкая область гражданские
В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один человек, еще 6 – ранены
22 января 2026, 07:50
Захватчики обстреляли четыре района Днепропетровщины: есть повреждения и пострадавшие
22 января 2026, 07:40
Россияне ударили дронами по Запорожью: поврежден "Эпицентр" и частные дома
22 января 2026, 07:02
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Работал на онлайн-магазин: в Харьковской области задержали курьера наркотиков
22 января 2026, 11:30
В Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины
22 января 2026, 11:24
Разведывали последствия удара "Орешником" по Львовщине: СБУ задержала российских агентов
22 января 2026, 11:07
Зеленский прибыл в Давос: запланирована встреча с Трампом и участие в форуме
22 января 2026, 10:53
Армия РФ уже десять часов атакует "шахедами" Кривой Рог
22 января 2026, 10:51
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
22 января 2026, 10:38
В Одесской области в результате российской атаки погиб подросток
22 января 2026, 10:28
Спецпосланник США назвал переговоры с украинской делегацией "продуктивными"
22 января 2026, 10:26
Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом – Bloomberg
22 января 2026, 10:04
В Украине более 122 тысяч больных ОРВИ: только один регион немного превысил эпидпорог
22 января 2026, 09:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »