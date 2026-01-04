Родинське під контролем українських військ: ворог зазнає значних втрат – "Азов"
Триває оборона населеного пункту, яку утримують сили Сил оборони України разом із 132 окремим розвідувальним батальйоном Десантно-штурмових військ
Про це повідомляє 1-й корпус НГУ "Азов", передає RegioNews.
Українські підрозділи контролюють як межі міста, так і його підступи.
За повідомленням "Азову", противник зазнає значних втрат у живій силі та техніці під час спроб атакувати позиції оборонців. Ключові оборонні рубежі залишаються під контролем українських військових.
Російські джерела продовжують поширювати неправдиву інформацію щодо ситуації в Родинському. За даними українських сил, це частина пропагандистської кампанії з метою створення хибного уявлення про нібито захоплення міста.
Станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади "Червона Калина" разом із 20 бригадою "Любарт" та підрозділами "Азову" тримають оборону в межах населеного пункту та на його підступах, забезпечуючи контроль над стратегічними позиціями.
