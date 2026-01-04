09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
14:15  03 січня
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни
11:15  03 січня
Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати
UA | RU
UA | RU
04 січня 2026, 12:29

Родинське під контролем українських військ: ворог зазнає значних втрат – "Азов"

04 січня 2026, 12:29
Читайте также на русском языке
Фото: 1-й корпус НГУ "Азов"
Читайте также
на русском языке

Триває оборона населеного пункту, яку утримують сили Сил оборони України разом із 132 окремим розвідувальним батальйоном Десантно-штурмових військ

Про це повідомляє 1-й корпус НГУ "Азов", передає RegioNews.

Українські підрозділи контролюють як межі міста, так і його підступи.

За повідомленням "Азову", противник зазнає значних втрат у живій силі та техніці під час спроб атакувати позиції оборонців. Ключові оборонні рубежі залишаються під контролем українських військових.

Російські джерела продовжують поширювати неправдиву інформацію щодо ситуації в Родинському. За даними українських сил, це частина пропагандистської кампанії з метою створення хибного уявлення про нібито захоплення міста.

Станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади "Червона Калина" разом із 20 бригадою "Любарт" та підрозділами "Азову" тримають оборону в межах населеного пункту та на його підступах, забезпечуючи контроль над стратегічними позиціями.

Нагадаємо, на Харківщині за останню добу постраждали 32 людини, четверо загиблих. Нові деталі обстрілів вказують на масштабні руйнування в Чугуївському та Куп'янському районах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЗСУ оборона Донецька область Покровськ втрати росіян Азов
Понад $6 млрд залучило Міноборони для розвитку українського ОПК у 2025 році
03 січня 2026, 10:40
Ситуація у Покровську: ворог намагається накопичити сили для штурму Гришиного
02 січня 2026, 12:49
За добу росіяни втратили 910 осіб та понад 220 одиниць техніки – Генштаб ЗСУ
02 січня 2026, 10:09
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
На Харківщині за останню добу внаслідок обстрілів постраждали 32 людини, 4 загиблі
04 січня 2026, 12:00
В Україні масово відраховують студентів за пропуск навіть 1–2 пар
04 січня 2026, 11:45
У житловому районі Києва пролунав вибух автомобіля: є травмовані
04 січня 2026, 11:02
На Київщині 18-річна дівчина фільмувала знущання над кошенятами
04 січня 2026, 10:55
На Рівненщині чоловік викрав у сусіда з квартири 60 тисяч гривень
04 січня 2026, 10:20
Зникла після новорічної ночі: на Черкащині розшукують 39-річну жінку
04 січня 2026, 09:58
Не встиг врятуватися: у Дніпрі під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік
04 січня 2026, 09:25
Сергій Кислиця стане першим заступником керівника Офісу Президента
04 січня 2026, 08:59
Лише 1 питання про мир: у Верховній Раді озвучили формат референдуму
03 січня 2026, 18:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »