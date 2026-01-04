Фото: 1-й корпус НГУ "Азов"

Про це повідомляє 1-й корпус НГУ "Азов", передає RegioNews.

Українські підрозділи контролюють як межі міста, так і його підступи.

За повідомленням "Азову", противник зазнає значних втрат у живій силі та техніці під час спроб атакувати позиції оборонців. Ключові оборонні рубежі залишаються під контролем українських військових.

Російські джерела продовжують поширювати неправдиву інформацію щодо ситуації в Родинському. За даними українських сил, це частина пропагандистської кампанії з метою створення хибного уявлення про нібито захоплення міста.

Станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади "Червона Калина" разом із 20 бригадою "Любарт" та підрозділами "Азову" тримають оборону в межах населеного пункту та на його підступах, забезпечуючи контроль над стратегічними позиціями.

Нагадаємо, на Харківщині за останню добу постраждали 32 людини, четверо загиблих. Нові деталі обстрілів вказують на масштабні руйнування в Чугуївському та Куп'янському районах.