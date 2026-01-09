19:14  09 січня
09 січня 2026, 20:35

Що буде зі світлом 10 грудня: в Укренерго попередили українців

09 січня 2026, 20:35
В Україні після обстрілів складна ситуація з електроенергією. Тож, у суботу, 10 січня, також будуть діяти графіки відключення світла

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

В Укренерго зазначили, що 10 січня графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності (для промислових споживачів) будуть діяти в усіх регіонах України. При цьому попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликали українців.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня росіяни атакували українські енергетичні об'єкти. Внаслідок цього в Дніпропетровській та Запорізькій областях більшість людей залишились без електроенергії. Також через обстріли росіян екстрені відключення світла запровадили в столиці 9 січня.

