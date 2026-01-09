19:14  09 січня
На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади
РФ атакувала 2 цивільні судна біля українських портів у Чорному морі
На вихідні Україну накриють сильні морози
"Вибухова" романтика: на Хмельниччині чоловік освідчувався за допомогою бойової гранати - стався вибух

У Хмельницькій області суд розглянув справу щодо чоловіка, який порушив правила щодо зберігання боєприпасу. Він за допомогою гранати зробив пропозицію дівчині

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Це сталось у серпні 2025 року в Хмельницькому. Чоловік розповів, що хотів зробити пропозицію дівчині дуже ефектно. Для цього він скористався бойовою гранатою. Він дістав із тумбочки ручну бойову гранату, передав її співмешканці й висмикнув запобіжне кільце, привівши у бойову готовність. Жінка не втримала її в руці – граната упала поряд і вибухнула.

За результатами розгляду справи апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін, а саме - чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в одній зі шкіл Солом'янського району Києва стався вибух після того, як старшокласник заради розваги та зйомки відео кинув страйкбольну гранату, яка згодом здетонувала.

