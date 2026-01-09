Терористичні атаки РФ роблять безпекові гарантії сумнівними

Якщо це такий черговий примус до прийняття всіх «хотєлок» агресора, якому вже передали узгоджений план виходу із широкомасштабноі війни, який мав би вже задовільнити кремлівську верхівку, то хто тоді повірить декларованим «безпековим гарантіям», «запевненням» чи обіцянкам?!

Наслідки удару по Києву 9 січня. Фото: Нацполіція

Ці терористичні атаки будуть мати зворотній ефект в сприйнятті українців. Фактично, вже всі терористичні засоби застосовані – і що?! Це скоріше вже – залякування країн Європи і спроба хоч якось відповісти на дії США. Знову, правда, не пряма відповідь, а підло, ницо, піджав хвоста, через вбивство цивільних українців. Головне, щоб американці зрозуміли – час показати міць, а європейські партнери нарешті перестали боятися та почали здійснювати реальний тиск на російського агресора, бо він вже знахабнів вкрай і вже у них на порозі…

