Фото: Національна поліція України

У Харківській області за останню добу зафіксовані нові наслідки атак російських військ, є постраждалі та руйнування будинків

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Харківській області зафіксовано нові наслідки ворожих обстрілів. За останню добу війська рф застосували керовані авіабомби та різні види безпілотників проти мирного населення. Найбільше постраждали Чугуївський та Куп’янський райони.

Вночі окупанти атакували село Жуків Яр у Куп’янському районі. Пошкоджені приватні будинки та цивільний автомобіль. У селі Осинове внаслідок обстрілу зруйнована будівля, проте люди не постраждали.

Ворожі удари пошкодили приватні будинки

У Чугуївському районі через обстріли постраждала 50-річна жінка. Також були пошкоджені приватні будинки, автосервіс та автомобіль. Поліцейські продовжують документувати всі наслідки атак.

У Харкові тривають розбори завалів після ракетного удару 2 січня. Під час пошуково-рятувальної операції знайдено фрагменти тіл двох загиблих людей. Загальна кількість постраждалих наразі становить 32, загиблих – четверо, серед яких трирічний хлопчик. Пошукові роботи тривають.

Раніше повідомлялося, російські війська здійснили ракетний обстріл Золотоніського району Черкаської області, внаслідок якого 5 людей отримали травми, двоє з них були госпіталізовані, а інші отримали амбулаторну допомогу.