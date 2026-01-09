На Дніпропетровщині прямо на вулицях люди знаходять велетенські гільзи
Жителі Кам'янського після нещодавньої атаки ворога знаходять на вулицях міста велетенські гільзи. У соцмережах люди діляться фотографіями
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Місцеві жителі припускають, що це можуть бути гільзи від куль, якими працювали українські військові, коли збивали російські дрони. Слід зазначити, що захисники неодноразово закликали мешканців Дніпропетровщини під час повітряних атак та їхньої роботи по ворожим цілям перебувати в укриттях, адже кулі та снаряди не зникають, а падають вниз.
Нагадаємо, раніше у Кременчуці на Полтавщині чоловік знайшов на вулиці пакет з боєприпасами, а саме гранатами РГД-5 та Ф-1. Правоохоронці направили їх на експертизу.
