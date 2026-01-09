19:14  09 січня
На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади
18:39  09 січня
РФ атакувала 2 цивільні судна біля українських портів у Чорному морі
14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
09 січня 2026, 20:10

Зеленський закликав керівників міст "не тікати від проблем"

09 січня 2026, 20:10
фото: Офіс Президента України
РФ користується погіршенням погодних умов і намагається вивести із ладу якнайбільше енергетичних обʼєктів в Україні. Кожна міська адміністрація має бути готова до цього

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм Володимира Зеленського.

За словами президента, важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога і готувались до повної протидії – до реальної роботи заради містян.

"Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього", – зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що наразі тривають відновлювальні роботи в наших містах, наших громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, в Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський змінив керівників чотирьох обласних військових адміністрацій. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську та Чернівецьку ОВА.

