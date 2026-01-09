Зеленський закликав керівників міст "не тікати від проблем"

фото: Офіс Президента України

РФ користується погіршенням погодних умов і намагається вивести із ладу якнайбільше енергетичних обʼєктів в Україні. Кожна міська адміністрація має бути готова до цього

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм Володимира Зеленського.

За словами президента, важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога і готувались до повної протидії – до реальної роботи заради містян.

"Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього", – зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що наразі тривають відновлювальні роботи в наших містах, наших громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, в Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський змінив керівників чотирьох обласних військових адміністрацій. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську та Чернівецьку ОВА.