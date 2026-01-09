19:14  09 січня
На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади
18:39  09 січня
РФ атакувала 2 цивільні судна біля українських портів у Чорному морі
14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
фото: Олексій Кулеба
Росіяни здійснили черговий акт терору проти цивільного судноплавства – уражено два судна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

За його словами, під час руху до порту Чорноморськ ворожий ударний дрон влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору. Відомо, що є постраждалі.

Крім того, біля порту Одеса булоуражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Унаслідок атаки загинув член екіпажу.

На місце події спрямовано рятувальні підрозділи.

Нагадаємо, 8 січня росіяни знову атакували портову інфраструктуру Одещини. Були зафіксовані вибухи на території морського порту в Одеському районі.

