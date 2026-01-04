09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
14:15  03 января
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны
11:15  03 января
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
04 января 2026, 12:29

Родинское под контролем украинских войск: враг несет значительные потери – "Азов"

04 января 2026, 12:29
Фото: 1-й корпус НГУ "Азов"
Продолжается оборона населенного пункта, которую удерживают силы Вооруженных сил Украины вместе с 132 отдельным разведывательным батальоном Десантно-штурмовых войск

Об этом сообщает 1-й корпус НГУ "Азов", передает RegioNews.

Украинские подразделения контролируют как границы города, так и его подступы.

По сообщению "Азова", противник несет значительные потери в живой силе и технике при попытках атаковать позиции защитников. Ключевые оборонительные рубежи остаются под контролем украинских военных.

Российские источники продолжают распространять ложную информацию о ситуации в Родинском. По данным украинских сил, это часть пропагандистской кампании с целью создания ложного представления о якобы захвате города.

По состоянию на 4 января 2026 года силы 14 бригады "Червона Калина" вместе с 20 бригадой "Любарт" и подразделениями "Азова" держат оборону в пределах населенного пункта и на его подступах, обеспечивая контроль над стратегическими позициями.

Напомним, в Харьковской области за последние сутки пострадали 32 человека, четверо погибли. Новые детали обстрелов указывают на масштабные разрушения в Чугуевском и Купянском районах.

Донецкая область ВСУ Азов Покровск оборона потери россиян
