Фото: 1-й корпус НГУ "Азов"

Об этом сообщает 1-й корпус НГУ "Азов", передает RegioNews.

Украинские подразделения контролируют как границы города, так и его подступы.

По сообщению "Азова", противник несет значительные потери в живой силе и технике при попытках атаковать позиции защитников. Ключевые оборонительные рубежи остаются под контролем украинских военных.

Российские источники продолжают распространять ложную информацию о ситуации в Родинском. По данным украинских сил, это часть пропагандистской кампании с целью создания ложного представления о якобы захвате города.

По состоянию на 4 января 2026 года силы 14 бригады "Червона Калина" вместе с 20 бригадой "Любарт" и подразделениями "Азова" держат оборону в пределах населенного пункта и на его подступах, обеспечивая контроль над стратегическими позициями.

