"Переговори" стали словом 2025 року в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Словник «Мислово» визначив слово 2025 року для України. Ним став термін «Переговори»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт "Мислово".

Як зазначається, саме слово "переговори" було актуальним протягом всього 2025 року, а особливо у травні, коли вперше за кілька років пройшли прямі перемовини української та російської делегацій.

Серед інших важливих слів 2025 року укладачі виокремили "Мідас", "картонки", "кілл-зона" та "інфільтрація".

Окрім цього, минулого року українці цікавилися такими термінами як НРК (наземний роботизований комплект), справедливість, виснаження, брехня та don’t push the horses.

Нещодавнє соціологічне дослідження показало, що українці готові терпіти війну, але 72% підтримують мирний план. Водночас 75% відкидають план із обмеженнями для української армії та без гарантій безпеки.