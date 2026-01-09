19:14  09 січня
09 січня 2026, 21:55

Пропонували роботу в інтернеті: жительку Буковини обманули аферисти, і обчистили її рахунок

09 січня 2026, 21:55
Фото: Нацполіція
У Чернівецькій області правоохоронці розслідують справу щодо шахрайства. Місцеву жительку обманули, коли їй запропонували заробіток в інтернеті

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

41-річна місцева жителька звернулась до правоохоронців. Вона розповіла, що незнайомці запропонували їй заробіток в інтернеті. Вона довірилась, але в результаті аферисти просто вкрали 44 тисячі гривень. Гроші жінка сама перерахувала "роботодавцю". Тепер правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Правоохоронці наголошують: будьте уважними та обачними. Якщо невідомий співрозмовник пропонує свою допомогу або закликає передати гроші для додаткового заробітку, одразу перевірте інформацію про користувача та впевніться у безпечності ваших подальших дій – це можуть бути шахраї", - закликають в поліцїі.

Нагадаємо, у Львові розслідували справу про незаконне привласнення квартири на вулиці Ліській. Чоловік підробив документи й переоформив житло на себе, хоча після смерті власниці квартира мала відійти міській раді

