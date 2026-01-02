10:36  02 січня
У Києві чоловік побив бабусю та батька чавунною сковорідкою
09:40  02 січня
На Вінниччині викрили підозрюваного в умисному вбивстві: йому загрожує довічне
08:26  02 січня
Вибух газового балона на Черкащині: загорівся будинок, дві жінки отримали опіки
02 січня 2026, 10:09

За добу росіяни втратили 910 осіб та понад 220 одиниць техніки – Генштаб ЗСУ

02 січня 2026, 10:09
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
За останню добу втрати російських окупантів склали 910 осіб та 222 одиниці техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові знищили 6 танків, 2 бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, а також 169 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня на аеродромі під Липецьком були спалені два російські винищувачі Су-30 та Су-27. Спецоперацію ГУР реалізував рух опору, завдавши ворогові збитків на суму до 100 млн дол.

На Чернігівщині окупанти атакували лікарню – ОВА показала наслідки
02 січня 2026, 09:27
Запоріжжя під атакою дронів: дев'ять ударів, пожежі та постраждалий
02 січня 2026, 08:03
У 2025 році українські рятувальники майже 500 тис. разів виїжджали на місця обстрілів
01 січня 2026, 15:15
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
