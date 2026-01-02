За добу росіяни втратили 910 осіб та понад 220 одиниць техніки – Генштаб ЗСУ
За останню добу втрати російських окупантів склали 910 осіб та 222 одиниці техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, українські військові знищили 6 танків, 2 бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, а також 169 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 21 грудня на аеродромі під Липецьком були спалені два російські винищувачі Су-30 та Су-27. Спецоперацію ГУР реалізував рух опору, завдавши ворогові збитків на суму до 100 млн дол.
На Чернігівщині окупанти атакували лікарню – ОВА показала наслідкиВсі новини »
02 січня 2026, 09:27Запоріжжя під атакою дронів: дев'ять ударів, пожежі та постраждалий
02 січня 2026, 08:03У 2025 році українські рятувальники майже 500 тис. разів виїжджали на місця обстрілів
01 січня 2026, 15:15
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Ситуація у Покровську: ворог намагається накопичити сили для штурму Гришиного
02 січня 2026, 12:49Нічна атака на енергетику: Запоріжжя та прифронтові області без світла
02 січня 2026, 12:20У Хмельницькому чоловік убив жінку та сховав її тіло в гаражі
02 січня 2026, 11:55ППО України збила 86 ворожих БпЛА під час нічної атаки
02 січня 2026, 11:37Кремль готує масштабну провокацію зі значними жертвами – розвідка
02 січня 2026, 11:25Зеленський передає "повноваження ОП" РНБО: хто займатиметься буденними справами
02 січня 2026, 10:52У Києві чоловік побив бабусю та батька чавунною сковорідкою
02 січня 2026, 10:36На Вінниччині викрили підозрюваного в умисному вбивстві: йому загрожує довічне
02 січня 2026, 09:40На Чернігівщині окупанти атакували лікарню – ОВА показала наслідки
02 січня 2026, 09:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі блоги »