19:14  09 січня
На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади
18:39  09 січня
РФ атакувала 2 цивільні судна біля українських портів у Чорному морі
14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
UA | RU
UA | RU
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
09 січня 2026, 20:19

Зеленський вирішив "наїхати" на місцеву владу, зокрема на Кличка

09 січня 2026, 20:19
Читайте также на русском языке
Президент вирішив розказати, як всім треба працювати в такі критичні моменти як зараз
Президент вирішив розказати, як всім треба працювати в такі критичні моменти як зараз
фото: Офіс Президента України
Читайте также
на русском языке

У вечірньому зверненні він заявив:

"Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього, як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України, і повинні бути всі необхідні резервні схеми".

Володимире Олександровичу, а може ви почнете з себе?

Ну, може, треба було контролювати своїх найближчих друзів, які разом з міністрами крали бабло на захисті енергетики?

Щоб потім не було таких критичних ситуацій, як зараз?

Чи може треба було все таки не випускати Міндіча грітись на сонечку в Ізраїлі?

Може на це все ж таки треба було звертати увагу?

Ну я так, просто накинув пару варіантів.

Чи все ж таки винні всі навколо, окрім вас, Володимире Олександровичу?)

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Зеленський Володимир Кличко Віталій Володимирович політика війна
Зеленський закликав керівників міст "не тікати від проблем"
09 січня 2026, 20:10
Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
09 січня 2026, 18:59
Нардепці Скороход змінили запобіжний захід
08 січня 2026, 19:29
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Тікав у СЗЧ двічі, бо вважав мобілізацію незаконною: на Закарпатті судили військового, який тікав зі служби
09 січня 2026, 20:10
Зеленський закликав керівників міст "не тікати від проблем"
09 січня 2026, 20:10
"Вибухова" романтика: на Хмельниччині чоловік освідчувався за допомогою бойової гранати - стався вибух
09 січня 2026, 19:55
В Харкові пролунав вибух
09 січня 2026, 19:46
АРМА продало Льовочкіну землі у Карпатах на 90 млн грн
09 січня 2026, 19:39
На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади
09 січня 2026, 19:14
Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
09 січня 2026, 18:59
РФ атакувала 2 цивільні судна біля українських портів у Чорному морі
09 січня 2026, 18:39
Шмигаль та Федоров написали заяви про відставку
09 січня 2026, 18:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »