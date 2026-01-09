Зеленський вирішив "наїхати" на місцеву владу, зокрема на Кличка

Президент вирішив розказати, як всім треба працювати в такі критичні моменти як зараз

Президент вирішив розказати, як всім треба працювати в такі критичні моменти як зараз

фото: Офіс Президента України

У вечірньому зверненні він заявив:

"Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього, як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України, і повинні бути всі необхідні резервні схеми".

Володимире Олександровичу, а може ви почнете з себе?

Ну, може, треба було контролювати своїх найближчих друзів, які разом з міністрами крали бабло на захисті енергетики?

Щоб потім не було таких критичних ситуацій, як зараз?

Чи може треба було все таки не випускати Міндіча грітись на сонечку в Ізраїлі?

Може на це все ж таки треба було звертати увагу?

Ну я так, просто накинув пару варіантів.

Чи все ж таки винні всі навколо, окрім вас, Володимире Олександровичу?)