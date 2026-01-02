Ситуація у Покровську: ворог намагається накопичити сили для штурму Гришиного

Мапа DeepState

Російські окупаційні війська намагаються накопичити сили для подальшого штурму населеного пункту Гришине на Покровському напрямку, однак зазнають втрат

Про це повідомила пресслужба 7 корпус швидкого реагування ДШВ в соцмережах, передає RegioNews.

Зазначається, що ворог намагався скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для перекидання додаткових сил і засобів. Загалом противник залучив понад 30 одиниць легкої техніки, зокрема мотоцикли, багі та автотранспорт.

Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу Штурмових військ ДШВ знищили частину техніки ще під час висування окупантів. Ураження здійснювалося, зокрема, за допомогою реактивної системи M142 HIMARS.

Іншу частину ворожих сил Сили оборони України виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах Покровська, де окупанти намагалися знайти укриття.

За попередніми даними, у діях брали участь підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. Основна мета противника – посилити тиск на північні околиці Покровська, а згодом здійснити штурм Гришиного.

Нагадаємо, раніше телеграм-канали повідомили, що росіяни окупували Мирноград на Донеччині.

Як відомо, бойові дії поблизу агломерації Покровськ-Мирноград на Донеччині тривають вже майже півтора року, а наприкінці жовтня 2025-го Кремль оголосив про їх "оточення".

