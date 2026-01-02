14:10  02 січня
Понад половина українців проти будь-яких територіальних поступок – опитування
13:13  02 січня
На Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення збив підлітка
10:36  02 січня
У Києві чоловік побив бабусю та батька чавунною сковорідкою
02 січня 2026, 12:49

Ситуація у Покровську: ворог намагається накопичити сили для штурму Гришиного

02 січня 2026, 12:49
Мапа DeepState
Російські окупаційні війська намагаються накопичити сили для подальшого штурму населеного пункту Гришине на Покровському напрямку, однак зазнають втрат

Про це повідомила пресслужба 7 корпус швидкого реагування ДШВ в соцмережах, передає RegioNews.

Зазначається, що ворог намагався скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для перекидання додаткових сил і засобів. Загалом противник залучив понад 30 одиниць легкої техніки, зокрема мотоцикли, багі та автотранспорт.

Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу Штурмових військ ДШВ знищили частину техніки ще під час висування окупантів. Ураження здійснювалося, зокрема, за допомогою реактивної системи M142 HIMARS.

Іншу частину ворожих сил Сили оборони України виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах Покровська, де окупанти намагалися знайти укриття.

За попередніми даними, у діях брали участь підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. Основна мета противника – посилити тиск на північні околиці Покровська, а згодом здійснити штурм Гришиного.

Нагадаємо, раніше телеграм-канали повідомили, що росіяни окупували Мирноград на Донеччині.

Як відомо, бойові дії поблизу агломерації Покровськ-Мирноград на Донеччині тривають вже майже півтора року, а наприкінці жовтня 2025-го Кремль оголосив про їх "оточення".

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

штурм ЗСУ Донецька область Покровськ фронт російська армія Гришине
На Чернігівщині окупанти атакували лікарню – ОВА показала наслідки
02 січня 2026, 09:27
Запоріжжя під атакою дронів: дев'ять ударів, пожежі та постраждалий
02 січня 2026, 08:03
Стало відомо, скільки окупантів українські військові знешкодили у 2025 році
01 січня 2026, 07:49
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
02 січня 2026, 16:20
Стало відомо, хто може очолити ГУР після Буданова
02 січня 2026, 16:05
Удар по Харкову: дві ракети влучили у житлові будинки, триває рятувальна операція
02 січня 2026, 15:40
Буданов підтвердив призначення: очолив Офіс Президента України
02 січня 2026, 15:03
Ворог вдарив по житловому будинку в центрі Харкова: є постраждалі
02 січня 2026, 14:47
Нардеп: кадрові рішення сьогодні торкнуться не лише ОП
02 січня 2026, 14:33
Понад половина українців проти будь-яких територіальних поступок – опитування
02 січня 2026, 14:10
Офіс Президента очолить Кирило Буданов
02 січня 2026, 13:45
На Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення збив підлітка
02 січня 2026, 13:13
