09 січня 2026, 19:14

На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади

09 січня 2026, 19:14
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Закарпатській області випали рекордні за 20 останніх років опади у вигляді снігу. У зв’язку із цим жителям регіону радять перейти на дистанційне навчання та роботу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську ОВА.

Як зазначається, протягом останніх трьох днів в регіоні зафіксували рекордні за 20 років снігопади – випала майже півмісячна норма опадів.

Зараз діють штормові попередження щодо суттєвого зниження температури повітря, утворення льодових явищ та лавинної небезпеки.

фото: Ігор Ткаченко, Укрінформ

Зважаючи на несприятливі погодні умови органам місцевого самоврядування рекомендували продовжити шкільні канікули до 19 січня або перевести навчальний процес на дистанційну форму.

Водночас, за рішенням місцевої влади, в 12 громадах області заклади освіти працюватимуть офлайн. Йдеться про Виноградівську, Воловецьку, Неліпинську, Великоберезнянську, Великодобронську, Ужгородську, Вишківську, Оноківську, Довжанську, Зарічанську, Керецьківську та Іршавську громади.

фото: Ігор Ткаченко, Укрінформ

З урахуванням ситуації на місцях рекомендується перевести роботу підприємств, установ та організацій на дистанційний режим. Це не стосується об’єктів критичної інфраструктури та суб’єктів господарювання, які не можуть працювати в такому форматі в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, на Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами. Йдеться про двох хлопців віком 11 та 14 років.

погода сніг Закарпаття суспільство фото
