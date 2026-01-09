На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади
У Закарпатській області випали рекордні за 20 останніх років опади у вигляді снігу. У зв’язку із цим жителям регіону радять перейти на дистанційне навчання та роботу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську ОВА.
Як зазначається, протягом останніх трьох днів в регіоні зафіксували рекордні за 20 років снігопади – випала майже півмісячна норма опадів.
Зараз діють штормові попередження щодо суттєвого зниження температури повітря, утворення льодових явищ та лавинної небезпеки.
Зважаючи на несприятливі погодні умови органам місцевого самоврядування рекомендували продовжити шкільні канікули до 19 січня або перевести навчальний процес на дистанційну форму.
Водночас, за рішенням місцевої влади, в 12 громадах області заклади освіти працюватимуть офлайн. Йдеться про Виноградівську, Воловецьку, Неліпинську, Великоберезнянську, Великодобронську, Ужгородську, Вишківську, Оноківську, Довжанську, Зарічанську, Керецьківську та Іршавську громади.
З урахуванням ситуації на місцях рекомендується перевести роботу підприємств, установ та організацій на дистанційний режим. Це не стосується об’єктів критичної інфраструктури та суб’єктів господарювання, які не можуть працювати в такому форматі в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, на Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами. Йдеться про двох хлопців віком 11 та 14 років.