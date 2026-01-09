11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
09 січня 2026, 09:58

"Орєшнік" як політична істерика: чому Путін знову обрав терор

09 січня 2026, 09:58
Путін дав чітку і зрозумілу відповідь на мирні ініціативи Трампа
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Орєшнік дуже неточна зброя. Важко кудись влучитии. Але і Его Трампа не маленьке. Тут важко промахнутись. Навіть кидаючи свої болванки кудись на Львівщину...

Путін образився. За друга Мадуро. За танкер. Особливо за танкер. І в якості помсти довбанув Орєшніком по бандерівцям. Вони ж десь там, в уяві Путіна, досі і сидять. У схронах. Оце проявив сміливість. Оце показав кузькіну мать. Ескалював. Ще й в американський прайм-тайм.

Дуже стандартна історія. Коли гопнік, що булить малечу, вдома страждає від насильства. Судячи по всьому, може і сексуального. І от отримавши чергову порцію вдома приходить і забирає у першачків бутерброд із сиром. Отак і Путін. Його принизив Трамп з танкєром. А він Орєшніком по сплячим українцям. Мужньо відповів. Ще і придумав це пояснити страшною помстою за удар по його палацу на Валдаї. Якого не було. Ну чисто гопнік. І не зізнаватись же, що це все через сексуальне пририження у морі від Трампа…

Ну і разом Путін дав чітку і зрозумілу відповідь на мирні ініціативи Трампа. Кажуть, в Парижі Дмітрієву показали мирний план. І він обіцяв передати Путіну. От, передав. Заодно і відповідь всі почули. Могли десь у блоці НАТО фізично почути. Від Стрия там недалеко...

І звісно Путін був би не Путіним, якби під час різького похолодання не довбанув би по газовій інфраструктурі. Не тільки ж електрику. Гуманіст відомий. Але є у них це давнє сексуальне бажання – когось заморозити. Європу не змогли, хоч стільки роликів про це зняли, майже на останній газпромівські гроші, нас пробують вже який рік. І от ще одна спроба.

Хоча, звісно, стріляти Орєшніком по газовій інфраструктурі – це як гарматою по горобцях. Але від доповіді про факт удару у когось може виникнути оргазм.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
