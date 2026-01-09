З геополітичної діядеми росії поступово вибили Сирію, Палестину, Венесуелу, Іран. Тепер – наскоки на нафтові танкери

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Далі будуть ще нищівніші енергетичні санкції. Пів планети можуть цілком заслужено ненавидіти Трампа, але він єдиний, хто може міцно мочити росію. І робить це у свій спосіб. Саме тому – Орєшнік. Не нам, дітворі з 3000 ракет до кінця року, його демонструють. Процеси настільки планетарні й крупні, все відбувається на кілька поверхів вище й на кілька коєфіцієнтів масштабніше – то скільки можна носитися, як дурень із писаною торбою, зі своєю мегаломанією? На планеті Земля – геополітичний ендшпіль, гра козирами. Якщо в нас вони типу є, то сам час їх витягати з арлекінського рукава. Якщо росія показала свій Орєшнік - настав час показати свої Фламінги. Це єдина симетрична відповідь. Тим паче, влітку влада представила Фламінго як небачений прорив у зброярській справі й дієву альтернативу томагавкам. Маємо якраз той випадок, коли настав час довести цю дієвість і розвінчати нездорові сумніви скептиків-невірів.

А то як виходить: президент з обіду попереджає про заплановані нищівні обстріли, тому що він турботливий батько нації. Попереджений – значить озброєний, тож Лідер озброює попередженням. Мер столиці не відстає й радить киянам звалювати в село (там і повітря свіжіше, й краєвиди набагато миліші за урбаністику, та й фізична праця зменшує рівень шкідливого холестерину в крові).

Але поки кияни планують сільський туризм – міндіч-фірма, яка освоює третину всіх оборонних бюджетів країни й виробляє Фламінго, збирається продати 30% своїх акцій Об'єднаним Арабським Еміратам. За 760 млн доларів. Сума надихає і вселяє віру в скору перемогу.

"Війна не припиняється тому, що бариги на ній заробляють", – хтось казав це на стадіоні в 2019 році за 3 дні до свого обрання.