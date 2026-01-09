Тікав у СЗЧ двічі, бо вважав мобілізацію незаконною: на Закарпатті судили військового, який тікав зі служби

Ілюстративне фото

На Закарпатті розглянули справу військового, який двічі самовільно залишав місця служби. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Солдата призвали на службу під час мобілізації на посаду водія-електрика роти зв’язку військової частини. У липні 2024 року він самовільно залишив територію загальновійськового полігону поблизу села Оріховиця Ужгородського району та був відсутній без поважних причин понад два тижні. Згодом прикордонники затримали його, коли він намагався пройти до Словаччини.

Після повернення до частини він знову втік. Через декілька днів знову прикордонники затримали чоловіка: він вдруге намагався втекти до Словаччини.

На суді чоловік заявив, що він був переселенцем із Херсона, і близько дев'яти місяців жив у окупації. Тому він вважає, що його нібито незаконно затримали прикордонники та передали представникам територіального центру комплектування. За його словами, мобілізаційних документів він не бачив і вважав, що перебуває у військовій частині незаконно, а тому залишив її.

У суді зауважили, що це кримінальне провадження стосується не законності мобілізації, а саме самовільного залишення частини. До того ж, маршрут руху та дії обвинуваченого свідчили про намір незаконно залишити територію України.

Суд призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі за самовільне залишення частини та семи років — за дезертирство. За сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено сім років позбавлення волі.

