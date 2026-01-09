14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу вдень у більшості областей України без істотних опадів, проте на півдні, а ввечері в суботу і на сході очікуються мокрий сніг та дощ, із сильним вітром. Повсюди буде ожеледиця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, морози посиляться. Так, в західних областях найближчої ночі передбачається -12…-18 градусів, завтра вдень -7…-12 градусів.

На півночі та в центрі вночі буде -7…-14 градусів, вдень 10-го січня -4…-10 градусів.

На півдні та сході вночі -2…-7 градусів, завтра вдень від 2 морозу до 2 тепла.

У Києві 10-го січня вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Найближчої ночі в столиці -12 градусів, завтра вдень -10 градусів, але на вечір суботи знизиться до -14 градусів. У неділю в столиці без опадів, ожеледиця, вночі -15, вдень -12 градусів.

"11-го січня, у неділю, складні погодні умови очікуються на півдні та сході України через черговий південний циклон – мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, сильний вітер, ожеледь! На решті території України в неділю, 11-го січня, без істотних опадів, хіба на заході політає невеликий сніг", – зазначає Н.Діденко.

Мороз у неділю посилиться, лише тепло буде на Донеччині, Луганщині та в Криму.

Як повідомлялось, у середині січня Україну накриє значне похолодання. Зокрема температура повітря у Києві може перетнути позначку в -20 градусів.

