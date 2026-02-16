Зеленський анонсував кадрові зміни в СБУ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Зеленського у Telegram.

За словами українського лідера, 16 лютого він заслухав доповіді в.о. голови СБУ Євгенія Хмари та його заступника Олександра Поклада.

"Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки України. Я очікую результати", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі чиновники під час війни недостатньо роблять для українців.