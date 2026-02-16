20:44  16 лютого
РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу
18:29  16 лютого
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
15:11  16 лютого
У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент
16 лютого 2026, 21:35

Зеленський анонсував кадрові зміни в СБУ

16 лютого 2026, 21:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський анонсував чистки у Службі безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Зеленського у Telegram.

За словами українського лідера, 16 лютого він заслухав доповіді в.о. голови СБУ Євгенія Хмари та його заступника Олександра Поклада.

"Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки України. Я очікую результати", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі чиновники під час війни недостатньо роблять для українців.

16 лютого 2026
