08:26  02 січня
Вибух газового балона на Черкащині: загорівся будинок, дві жінки отримали опіки
17:33  01 січня
У Рівному поліція зупинила п'яного Санта-Клауса за кермом Мерседеса
16:29  01 січня
На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч
UA | RU
UA | RU
02 січня 2026, 08:03

Запоріжжя під атакою дронів: дев'ять ударів, пожежі та постраждалий

02 січня 2026, 08:03
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі 2 січня Запоріжжя перебувало під атакою ворожих безпілотників. Близько опівночі в місті пролунали вибухи

Про це пише "Справжнє" із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, передає RegioNews.

За його словами, ворог завдав по місту дев'ять ударів. Щонайменше у двох локаціях виникли пожежі. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та об'єкт інфраструктури.

Перший заступник начальника обласної поліції Руслан Усманов повідомив у соціальних мережах, що, за попередніми даними, поранення дістала одна людина.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, співробітники СБУ, ДСНС та патрульна поліція.

За даними ОВА, загалом упродовж доби окупанти завдали 737 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони.

Нагадаємо, армія РФ у ніч на 1 січня атакувала енергетичні об'єкти України у Волинській, Одеській та Чернігівській областях.Енергетики працюють, щоб якнайшвидшим відновити електропостачання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа Запоріжжя БПЛА атака пошкодження російська армія
У 2025 році українські рятувальники майже 500 тис. разів виїжджали на місця обстрілів
01 січня 2026, 15:15
Уночі росіяни атакували енергооб'єкти у кількох регіонах України: тисячі людей без світла
01 січня 2026, 12:43
У Харкові пролунали потужні вибухи
01 січня 2026, 12:24
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Російський дрон атакував швидку допомогу в Херсоні: поранено водія
02 січня 2026, 08:43
Вибух газового балона на Черкащині: загорівся будинок, дві жінки отримали опіки
02 січня 2026, 08:26
Енергетики повідомили про графіки відключення світла 2 січня
01 січня 2026, 20:39
Україна увійшла до єдиної роумінгової зони ЄС: що це означає
01 січня 2026, 19:24
Повноцінний мир у 2026 році малоймовірний, але активна фаза війни може завершитися
01 січня 2026, 19:06
Українці віком від 40 років можуть отримати 2000 грн на перевірку здоров'я
01 січня 2026, 18:19
У Рівному поліція зупинила п'яного Санта-Клауса за кермом Мерседеса
01 січня 2026, 17:33
Суд призначив заставу народним депутатам, яких підозрюють у "торгівлі голосами"
01 січня 2026, 17:15
На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч
01 січня 2026, 16:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »