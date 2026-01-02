Запоріжжя під атакою дронів: дев'ять ударів, пожежі та постраждалий

Фото: Запорізька ОВА

Вночі 2 січня Запоріжжя перебувало під атакою ворожих безпілотників. Близько опівночі в місті пролунали вибухи

Про це пише "Справжнє" із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, передає RegioNews.

За його словами, ворог завдав по місту дев'ять ударів. Щонайменше у двох локаціях виникли пожежі. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та об'єкт інфраструктури.

Перший заступник начальника обласної поліції Руслан Усманов повідомив у соціальних мережах, що, за попередніми даними, поранення дістала одна людина.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, співробітники СБУ, ДСНС та патрульна поліція.

За даними ОВА, загалом упродовж доби окупанти завдали 737 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони.

Нагадаємо, армія РФ у ніч на 1 січня атакувала енергетичні об'єкти України у Волинській, Одеській та Чернігівській областях.Енергетики працюють, щоб якнайшвидшим відновити електропостачання.