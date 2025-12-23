Українські підрозділи потрапили в оточення на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це в ефірі Радіо Свобода заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За словами народного депутата, основною проблемою на цій ділянці фронту стала неможливість логістики.

Костенко зазначив, що усі під’їзні шляхи до району знаходяться під вогневим контролем російських окупаційних військ, що робить будь-які спроби заїхати в місто для ротації або доставки постачання смертельно небезпечними.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Сирський заявляв, що оборона Покровська на Донеччині триває, а Мирноград не перебуває в оточенні. Водночас аналітики DeepState попереджали, що ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині.