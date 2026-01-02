14:10  02 января
02 января 2026, 12:49

Ситуация в Покровске: враг пытается накопить силы для штурма Гришиного

02 января 2026, 12:49
Карта DeepState
Российские оккупационные войска пытаются накопить силы для дальнейшего штурма населенного пункта Гришино на Покровском направлении, однако понесут потери

Об этом сообщила пресс-служба 7 корпус быстрого реагирования ДШВ в соцсетях, передает RegioNews.

Отмечается, что враг пытался воспользоваться логистическим путем между Шевченко и Покровском для опрокидывания дополнительных сил и средств. В общей сложности противник привлек более 30 единиц легкой техники, в том числе мотоциклы, баги и автотранспорт.

Подразделения в полосе обороны 7 корпуса Штурмовых войск ДШУ уничтожили часть техники еще во время выдвижения оккупантов. Поражение производилось, в частности, с помощью реактивной системы M142 HIMARS.

Другую часть вражеских сил Силы обороны Украины обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных границах Покровска, где оккупанты пытались найти укрытие.

По предварительным данным, в действиях участвовали подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ. Основная цель противника – усилить давление на северные окраины Покровска, а затем совершить штурм Гришиного.

Напомним, ранее телеграмм-каналы сообщили, что россияне оккупировали Мирноград в Донецкой области.

Как изветсно, боевые действия вблизи агломерации Покровск-Мирноград в Донецкой области продолжаются уже почти полтора года, а в конце октября 2025-го Кремль объявил об их "окружении".

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

штурм ВСУ Донецкая область Покровск фронт российская армия Гришино
