Ситуация в Покровске: враг пытается накопить силы для штурма Гришиного

Карта DeepState

Российские оккупационные войска пытаются накопить силы для дальнейшего штурма населенного пункта Гришино на Покровском направлении, однако понесут потери

Об этом сообщила пресс-служба 7 корпус быстрого реагирования ДШВ в соцсетях, передает RegioNews.

Отмечается, что враг пытался воспользоваться логистическим путем между Шевченко и Покровском для опрокидывания дополнительных сил и средств. В общей сложности противник привлек более 30 единиц легкой техники, в том числе мотоциклы, баги и автотранспорт.

Подразделения в полосе обороны 7 корпуса Штурмовых войск ДШУ уничтожили часть техники еще во время выдвижения оккупантов. Поражение производилось, в частности, с помощью реактивной системы M142 HIMARS.

Другую часть вражеских сил Силы обороны Украины обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных границах Покровска, где оккупанты пытались найти укрытие.

По предварительным данным, в действиях участвовали подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ. Основная цель противника – усилить давление на северные окраины Покровска, а затем совершить штурм Гришиного.

Напомним, ранее телеграмм-каналы сообщили, что россияне оккупировали Мирноград в Донецкой области.

Как изветсно, боевые действия вблизи агломерации Покровск-Мирноград в Донецкой области продолжаются уже почти полтора года, а в конце октября 2025-го Кремль объявил об их "окружении".

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться