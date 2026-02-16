Суд зняв арешт із частини майна Тимошенко та її чоловіка

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд частково задовольнила скаргу парламентарки і лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко і скасувала арешт із частини її майна та майна її чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, суд зняв арешт із трьох автомобілів – Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ-14 та Audi A8, а також із двох гаражів у Дніпрі, які належать чоловіку депутатки Олександру Тимошенку.

Також суд скасував арешт із $6,3 тис.

Водночас Апеляційна палата залишила чинним арешт на вкладному рахунку Юлії Тимошенко. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишили без змін.

Обшуки та підозра Тимошенко: що відомо

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.