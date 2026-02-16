20:44  16 лютого
РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу
18:29  16 лютого
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
15:11  16 лютого
У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2026, 19:13

Суд зняв арешт із частини майна Тимошенко та її чоловіка

16 лютого 2026, 19:13
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд частково задовольнила скаргу парламентарки і лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко і скасувала арешт із частини її майна та майна її чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, суд зняв арешт із трьох автомобілів – Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ-14 та Audi A8, а також із двох гаражів у Дніпрі, які належать чоловіку депутатки Олександру Тимошенку.

Також суд скасував арешт із $6,3 тис.

Водночас Апеляційна палата залишила чинним арешт на вкладному рахунку Юлії Тимошенко. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишили без змін.

Обшуки та підозра Тимошенко: що відомо

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
майно Тимошенко Юлія ВАКС суд арешт
Єрмак долучився до оскарження дискваліфікації Гераскевича – Найєм
13 лютого 2026, 10:39
В Черкасах суд визнав митрополита УПЦ МП винним у релігійній ворожнечі та оштрафував
11 лютого 2026, 15:21
Ексзаступника секретаря РНБО судитимуть за держзраду: слідство завершено
11 лютого 2026, 11:39
Всі новини »
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
Зеленський анонсував кадрові зміни в СБУ
16 лютого 2026, 21:35
Росіяни майже повністю захопили Мирноград на Донеччині
16 лютого 2026, 21:12
РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу
16 лютого 2026, 20:44
Суд залишив ексміністра енергетики Галущенка під вартою
16 лютого 2026, 20:19
Поліцейські шукають очевидців смертельної ДТП у Львові
16 лютого 2026, 20:09
Як в Україні відключатимуть світло 17 лютого
16 лютого 2026, 19:33
Українські військові уразили рідкісну артилерійську установку окупантів на Луганщині
16 лютого 2026, 18:57
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
16 лютого 2026, 18:29
На Одещині прикордонники врятували примерзлого до криги лебедя
16 лютого 2026, 18:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »