Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 17-го лютого в більшості областей України буде без опадів. У південній частині очікується мокрий сніг, дощ та рвучкий вітер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, у вівторок увечері невеликий сніг можливий на заході України.

"Температура повітря 17-го лютого передбачається неоднорідною. Найближчої ночі -5…-12 градусів, у північній частині -12…-18 градусів. Завтра протягом дня -2…-7 градусів, на півночі -5…-10 градусів, у південній частині, на південному сході, на Дніпропетровщині -2…+2 градуси, в Криму +3…+9 градусів", – йдеться у повідомленні.

У Києві на дорогах ожеледиця. Найближчої ночі очікується -15…-17 градусів, завтра вдень -6…-8 градусів.

Як повідомлялось, після короткочасної відлиги в Україну повертаються морози. Попри це вдень очікується досить комфортна температура.