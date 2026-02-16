Як в Україні відключатимуть світло 17 лютого

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 17 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", – зазначають у компанії.

Нагадаємо, через російські атаки й негоду 16 лютого частково була знеструмлена частина регіонів України. Зокрема були зафіксовані перебої із електропостачанням у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях.