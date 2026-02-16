На Львівщині прикордонники виявили схованку з "Айфонами" на 700 тисяч гривень
У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили 10 телефонів марки iPhone 17-ої моделі, прихованих у спеціально облаштованому сховку в підлокітнику мікроавтобуса
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Транспортним засобом керував 47-річний житель Чернівців, який прямував з Республіки Польща в Україну. За словами водія, техніку він перевозив "для особистого користування".
Загальна вартість виявлених гаджетів становить понад 700 тисяч гривень.
Як повідомлялось, на Львівщині прикордонники виявили у мікроавтобусі понад 1000 пачок сигарет. Інцидент стався наприкінці січня.
