16 лютого 2026, 22:33

На Львівщині прикордонники виявили схованку з "Айфонами" на 700 тисяч гривень

16 лютого 2026, 22:33
фото: ДПСУ
У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили 10 телефонів марки iPhone 17-ої моделі, прихованих у спеціально облаштованому сховку в підлокітнику мікроавтобуса

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Транспортним засобом керував 47-річний житель Чернівців, який прямував з Республіки Польща в Україну. За словами водія, техніку він перевозив "для особистого користування".

Загальна вартість виявлених гаджетів становить понад 700 тисяч гривень.

Як повідомлялось, на Львівщині прикордонники виявили у мікроавтобусі понад 1000 пачок сигарет. Інцидент стався наприкінці січня.

16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
07 серпня 2025
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
