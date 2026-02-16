РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу
Армія РФ завдала ракетного удару балістикою по обʼєкту інфраструктури Кривого Рогу
Як передає RegioNews, про це заявив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Пізніше у Дніпропетровській ОВА повідомили, що ворог завдав удару по Кривому Рогу. Потрапив по транспортній інфраструктурі.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, в Кривому Розі будуть судити 40-річну жінку за злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми. Її двоє малюків загинули під час пожежі.
