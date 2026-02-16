РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це заявив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Пізніше у Дніпропетровській ОВА повідомили, що ворог завдав удару по Кривому Рогу. Потрапив по транспортній інфраструктурі.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

