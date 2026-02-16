20:44  16 лютого
РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу
18:29  16 лютого
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
15:11  16 лютого
У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент
16 лютого 2026, 20:44

РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу

16 лютого 2026, 20:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Армія РФ завдала ракетного удару балістикою по обʼєкту інфраструктури Кривого Рогу

Як передає RegioNews, про це заявив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Пізніше у Дніпропетровській ОВА повідомили, що ворог завдав удару по Кривому Рогу. Потрапив по транспортній інфраструктурі.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в Кривому Розі будуть судити 40-річну жінку за злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми. Її двоє малюків загинули під час пожежі.

