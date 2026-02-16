У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В понеділок, 16 лютого, помер Семен Глузман – відомий лікар-психіатр, правозахисник, дисидент та політв'язень. Йому було 79 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на екснардепа Борислава Березу і депутат парламенту Миколу Княжицького.

За повідомленням друзів, смерть настала о 12 годині дня. Причина наразі невідома.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять!

Семен Глузман був лікарем-психіатром, правозахисником. Він – колишній дисидент і політв’язень. Діяч засудив практику відправлення дисидентів до психіатричних лікарень та мріяв про щасливе майбутнього своєї країни.

Нагадаємо, на початку лютого на Київщині помер український кінооператор Павло Лойко. Йому було 82 роки.