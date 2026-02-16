15:11  16 лютого
16 лютого 2026, 15:11

У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент

16 лютого 2026, 15:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В понеділок, 16 лютого, помер Семен Глузман – відомий лікар-психіатр, правозахисник, дисидент та політв'язень. Йому було 79 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на екснардепа Борислава Березу і депутат парламенту Миколу Княжицького.

За повідомленням друзів, смерть настала о 12 годині дня. Причина наразі невідома.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять!

Семен Глузман був лікарем-психіатром, правозахисником. Він – колишній дисидент і політв’язень. Діяч засудив практику відправлення дисидентів до психіатричних лікарень та мріяв про щасливе майбутнього своєї країни.

Нагадаємо, на початку лютого на Київщині помер український кінооператор Павло Лойко. Йому було 82 роки.

16 лютого 2026
