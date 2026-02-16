20:44  16 лютого
16 лютого 2026, 22:02

Українська делегація прибула до Швейцарії для тристоронніх переговорів із США та РФ

16 лютого 2026, 22:02
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Делегація від України прибула до Женеви, де 17-18 лютого відбудуться тристоронні переговори з США та Росією

Як передає RegioNews, про це повідомив секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров.

"Українська делегація вже прибула до Женеви. Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи", – йдеться у повідомленні.

За його словами, українська сторона очікує на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру.

Як відомо, наступний раунд тристоронніх переговорів щодо закінчення війни в Україні відбудеться в Швейцарії 17-18 лютого.

Нагадаємо, 16 лютого українська делегація вирушила до Женеви на переговори із США та РФ.

