Українська делегація прибула до Швейцарії для тристоронніх переговорів із США та РФ
Делегація від України прибула до Женеви, де 17-18 лютого відбудуться тристоронні переговори з США та Росією
Як передає RegioNews, про це повідомив секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров.
"Українська делегація вже прибула до Женеви. Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи", – йдеться у повідомленні.
За його словами, українська сторона очікує на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру.
Як відомо, наступний раунд тристоронніх переговорів щодо закінчення війни в Україні відбудеться в Швейцарії 17-18 лютого.
Нагадаємо, 16 лютого українська делегація вирушила до Женеви на переговори із США та РФ.