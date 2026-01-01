12:24  01 січня
01 січня 2026, 07:49

Стало відомо, скільки окупантів українські військові знешкодили у 2025 році

01 січня 2026, 07:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сили оборони у 2025 році змогли знешкодити сотні тисяч ворожих бійців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

За його словами, Україна довела всьому світу просту істину – найсильнішим українським аргументом є ЗСУ.

Сирський заявив, що далекобійні удари, технології та рішучість України щодня послаблюють і знищують військову машину агресора.

"Ми маємо одну з найсильніших і найдосвідченіших армій у світі. І майже 420 тисяч знешкоджених російських окупантів тільки за 2025 рік – яскраве тому свідчення", – зазначив він.

Як повідомлялось, у 2025 році РФ випустила по Україні 2,4 тис. ракет, понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. дронів. При цьому повітряна тривога звучала щонайменше 19 тис. разів.

