На Чернігівщині окупанти атакували лікарню – ОВА показала наслідки

Фото: Чернігівська ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Під час удару "геранями" постраждала Семенівська міська лікарня: знищено три службові автомобілі, гаражі та господарські приміщення, пошкоджений харчоблок.

На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Окремий удар "молнії" пошкодив вікна у п'ятиповерховому житловому будинку.

Окрім того, БпЛА поціливпо території одного з лісництв у Корюківському районі. Загорілася господарча споруда, вогонь загасили.

Загалом а минулу добу в регіоні зафіксовано 27 обстрілів і 50 вибухів.

