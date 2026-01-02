10:36  02 січня
02 січня 2026, 09:27

На Чернігівщині окупанти атакували лікарню – ОВА показала наслідки

02 січня 2026, 09:27
Фото: Чернігівська ОВА
Учора ввечері, 1 січня, російські окупанти кілька разів атакували Семенівку Чернігівської області безпілотниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Під час удару "геранями" постраждала Семенівська міська лікарня: знищено три службові автомобілі, гаражі та господарські приміщення, пошкоджений харчоблок.

На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Окремий удар "молнії" пошкодив вікна у п'ятиповерховому житловому будинку.

Окрім того, БпЛА поціливпо території одного з лісництв у Корюківському районі. Загорілася господарча споруда, вогонь загасили.

Загалом а минулу добу в регіоні зафіксовано 27 обстрілів і 50 вибухів.

Нагадаємо, 1 січня близько 22:00 російські окупанти атакували бригаду швидкої допомоги, яка прибула на виклик до поранених у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок скиду вибухівки з безпілотника пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, постраждав водій.

війна Чернігівська область атака ОВА російська армія дрони
